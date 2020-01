21.01.2020 h 14:15 commenti

Una panchina gialla in ogni Comune per ricordare Giulio Regeni a quattro anni dalla morte

Sabato alle 12 a Prato, Vaiano, Cantagallo, Vernio, Montemurlo e Carmignano la cerimonia d'inaugurazione. A Poggio a Caiano sarà appeso uno striscione sulla facciata del Comune

Una panchina gialla in ricordo di Giulio Regeni a quattro anni dalla morte. L’iniziativa dei sette Comuni della Provincia per continuare a chiedere verità e giustizia sul caso del ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo.

Alle 12 del 25 gennaio l’inaugurazione all’anfiteatro di Santa Lucia per quanto riguarda il Comune di Prato, davanti al monumento dei caduti a Vaiano, Vernio e Carmignanello, ai giardini di via Toti a Oste e alla pista Rossa a Seano. Il comune di Poggio a Caiano, invece, srotolerà uno striscione sulla facciata del palazzo comunale.

Luoghi scelti con cura proprio per far riflettere, all’iniziativa hanno aderito anche lo Spi Cgil, l’Arci , La rete degli studenti medi, il consiglio dei ragazzi di Vaiano e Cantagallo, l’Auser l’Agesci e il comitato pratese Verità per Giulio Regeni

“Il nostro lavoro - ha spiegato Lucia Innocenti del comitato Giulio Regeni – è di continuare a pubblicare, in accordo con la famiglia, tutte le iniziative che vengono proposte a livello nazionale, ma anche di vendere spille e braccialetti. Un’ attività che sta diventando sempre più importante; gli ordini arrivano da scuole, associazioni e da singoli cittadini che per occasioni importanti decidono di regalare questi gadget”.

Il 25 gennaio alle 16 al Cinema Termiale è prevista la proiezione del documentario “Nove giorni al Cairo” ad ingresso gratuito, alle 19,41, con ritrovo alle 19,20 in piazza del Comune a Prato è prevista l’accensione delle luci per ricordare il momento esatto in cui è stato ritrovato il corpo del ricercatore italiano.

“Facciamo un appello al governo attuale come lo abbiamo fatto anche a quelli precedenti e anche all’Europa – ha spiegato l’assessore alla memoria del Comune di Prato Ilaria Santi a nome anche di tutti gli organizzatori- che si arrivi alla verità. Capiamo i risvolti economici dei rapporti con l’Egitto, ma la verità deve andare avanti a tutto”.



