13.04.2019 h 15:34 commenti

Una palestra a cielo aperto nel cuore di Montemurlo, oggi il taglio del nastro

Nei giardini di via Fermi sono stati sistemati otto attrezzi fitness adatti a tutti. Ristrutturata anche l'area giochi per bambini. Piantati 40 nuovi alberi.

È stato inaugurato questa mattina, sabato 13 aprile, il nuovo percorso benessere realizzato dal Comune di Montemurlo nei giardini di via Fermi.

In mezzo al verde è stata creata una vera e propria palestra all'aperto. Su un'apposita piattaforma sono stati sistemati, otto attrezzi fitness adatti a tutti, dai più atletici a chi vuole tenersi in attività con qualche semplice e divertente esercizio. Tante le persone che stamattina erano presenti al taglio del nastro ufficiale e che si sono divertite a provare i vari attrezzi.



Il percorso benessere è composto da una panca per il rinforzo delle spalle, da una “fitness bike”, una sorta di ciclette per attivare i muscoli delle gambe, da un attrezzo per il rinforzo degli addominali lombari, da una chest press, un macchinario per lo sviluppo del gran pettorale (fasci clavicolari, sternali e addominali), da un vogatore e da altre attrezzature per il rinforzo delle varie muscolature del corpo.

L'intervento vale 35 mila euro e comprende anche la sostituzione delle panchine e il rinnovo dell'area giochi per bambini,dove sono stati già collocati nuovi giochi a molla e altalene. Sono stati piantati quaranta nuovi alberi per garantire a tutta l'area una buona ombreggiatura durante l'estate. Per scoraggiare malintenzionati e vandali l'area sarà videosorvegliata attraverso l'installazione di una nuova telecamera.