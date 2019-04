10.04.2019 h 15:30 commenti

Una nuova rotatoria per l'abitato de La Briglia. Firmato l'accordo in Regione

L'intervento prevede la messa in sicurezza dell' intersezione della ex regionale con via di Fabio. Benefici anche per via di Popigliano. I lavori sono finanziati da Regione, Provincia e Comune

Nuovo intervento di messa in sicurezza per la 325 all’altezza de La Briglia con la realizzazione di una rotatoria fra via Fabio e la stessa ex regionale, mettendo in sicurezza anche via di Popigliano.

L'intervento, l'accordo di programma è stato firmato oggi 10 aprile in Regione, avrà un valore complessivo di 700mila euro, di cui 600 mila finanziati attraverso risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 40 mila sono dei fondi provinciali e i restanti 60 mila dal Comune di Vaiano.

Un intervento necessario per l’abitato de La Briglia che i residenti aspettavano da tempo, i lavori dovranno iniziare entro il prossimo febbraio e dureranno 4 mesi. L’amministrazione ha già ha disposizione il progetto preliminare, i tecnici ora inizieranno a lavorare a quello definitivo prima di pubblicare il bando di gara. Il prossimo intervento sulla ex regionale sarà la realizzazione di una rotatoria fra via del Mulinaccio e via Buricchi all’ altezza del Penny Market. Il comune parteciperà ad un bando regionale per ottenere i finanziamenti.







