Una nuova rotatoria in viale della Repubblica, regolerà la svolta in via Ferrucci

Lunedì inizieranno i lavori ma prima di procedere alla costruzione vera e propria dell'opera viaria, sarà fatta una sorta di prova generale con dei new jersey

Lunedì prossimo, 25 febbraio, scatterà una piccola rivoluzione per la circolazione stradale di viale della Repubblica. L'incrocio con via Ferrucci sarà regolato da una rotatoria. La novità è stata presentata sul posto questa mattina, 22 febbraio, dall'assessore alla mobilità Filippo Alessi.

In realtà si tratta di prendere atto di una situazione di fatto e di metterla in sicurezza. Basta osservare per pochi minuti questo tratto del viale per capire cosa succede: moltissime auto che provengono dal Pecci svoltano a sinistra verso via Ferrucci nonostante il divieto. Diveto che fa eccezione per gli autobus. In sostanza è una vera e propria giungla che si traduce in un elevato numero di incidenti. "E' un punto troppo pericoloso per non intervenire. - afferma Alessi - Lo spazio per la rotatoria c'è, dunque rendiamo sicura una manovra che già viene effettuata dalla maggior parte delle vetture".





Lunedì, quindi, sarà fatto posto alla rotatoria con raggio di curvatura di 13,5 metri smussando i marciapiedi che si trovano ai lati dell'incrocio e smantellando i cordoli-spartitraffico tra le due corsie di viale della Repubblica e l'isola che protegge la svolta a destra per chi proviene da via Ferrucci e si immette su viale della Repubblica. Seguirà la sistemazione dei new jersey per ricavare la rotatoria. "A questo punto ci fermerò per qualche giorno e osserveremo l'effetto che questa novità avrà sul traffico vista la portata del viale. A nostro avviso non dovrebbero esserci particolari problemi ma è meglio verificare sul campo. Se non ci saranno disastri, potremo dare il via ai lavori veri e propri della rotatoria". Poichè mettere mano alla viabilità in snodi cruciali come quello di viale della Repubblica è sempre un rischio, sarà prima effettuata una sorta di prova generale con dei new jersey bianchi e rossi. Se il traffico reggerà si passerà a realizzare l'opera viaria in modo definitivo.



Non sarà toccato, eccetto un posto auto, il parcheggio di via Ferrucci e di conseguenza la svolta a destra per chi si immette nel viale da via Ferrucci.

"In città esistevano almeno 4 situazioni limite a cui abbiamo messo mano. - prosegue Alessi -Oltre a questa, ci sono la svolta a sinistra tra piazza Europa e via Tiziano tagliata dalla corsia preferenziale, il semaforo tra piazza S. Marco e via Arcivescovo Martini che ora finalmente ha qualche secondo riservato solo all'attraversamento pedonale e il semaforo all'incrocio tra via Tacca e via Ferrucci che ora, per pochi secondi, dà il transito prioritario ai bus".

L'intervento rientra nel progetto di riqualificazione complessiva di viale della Repubblica che ammonta a 420mila euro e comprende anche la sistemazione del parcheggio tra la Declassata e la Tazza d'Oro dove sono stati ricavati 20 posti auto in più che compensano i 14 persi accanto alla corsia preferenziale di fronte al Pecci per far posto alla pista ciclabile.

