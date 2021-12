16.12.2021 h 13:25 commenti

Una nuova mostra per il Pecci, Giani conferma meno contributi dalla Regione per il museo pratese

Dal 18 dicembre al 30 aprile c'è "Spazio radicale" dedicato all'architettura fiorentina di metà degli anni '60 fine anni '70. Il contributo regionale per il 2021 sarà di 600mila euro, 200mila in meno rispetto all'anno precedente

Che l'approvazione del bilancio regionale sia per il presidente Eugenio Giani un nervo scoperto lo si è capito chiaramente questa mattina 16 dicembre all'anteprima della mostra "Spazio Radicale" al Pecci. Alla domanda a quanto ammontino i contributi destinati al museo di arte contemporanea pratese, Giani ha reagito alzando la voce nei confronti della cronista di Notizie di Prato.

Di fatto poi ha confermato che il contributo previsto è di 600mila euro e che la nomina del membro del Cda che spetta alla Regione, non è di sua competenza ma del consiglio regionale. "Rispetto alla Pergola - ha dichiarato - dove si è passati da 2.milioni e 400 a 1milione e 800, il Pecci con 200 mila euro in meno è stato salvaguardato e anzi abbiamo avuto un occhio di riguardo assegnando 600mila euro di fondi strutturali e partecipando anche a fondi specifici".

"Spazio radicale", curata da Stefano Pezzato, sarà inaugurata sabato 18 dicembre e sarà visitabile fino al 30 aprile 2022. E' un contributo all'architettura fiorentina dalla metà degli anni '60 alla fine dei '70. "Presentiamo con questa mostra - ha spiegato Pezzato - un nucleo storico dell' architettura radicale fiorentina, che abbraccia oltre 15 anni di storia partendo dalla nuova idea della città che gli architetti hanno concepito dopo l'alluvione di Firenze. Architetti che hanno usato gli strumenti degli artisti, esponendo anche nelle gallerie d'arte". La mostra Spazio Radicale è concepita come una nuova occasione per valorizzare il patrimonio di ricerche per immagini, oggetti e idee che compongono le varie raccolte e si trovano oggi negli archivi del Centro Pecci. Il percorso presenta, in modo articolato e ricco di suggestioni, le perlustrazioni dello "spazio" proposte da architetti "radicali" e artisti contemporanei: lo spazio immaginato, ideato e quello ripreso dal vero; il luogo possibile e il suo opposto, l'improbabile; l'ambito condiviso, vissuto oppure quello contestato, combattuto; l'esplorazione analitica e la trasfigurazione metaforica.

La collezione del Museo Pecci si compone di 1.100 opere e 50mila documenti d'archivio.

alessandra agrati