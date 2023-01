16.01.2023 h 15:23 commenti

Una nuova ciclabile in viale Piave che collega le Carceri con la Stazione. Persi sei posti auto

Nel progetto verranno disegnate anche due bike lines sul ponte alla Vittoria. Realizzato anche un boxbike per i pendolari che utilizzano il treno e riqualificata la piazza della Stazione

Piazza della Stazione sarà collegata con quella delle Carceri attraverso una nuova pista ciclabile che si allaccia alla ciclopedonale di viale Veneto e piazza San Marco.

Due i tratti nuovi di ricucitura: quello all'interno dei giardini di piazza della stazione e in viale Piave che si accordano con quelli esistenti di piazza Europa, viale Vittorio Veneto e piazza San Marco. Il progetto finanziato dal bando "Comuni in pista" prevede anche il rifacimento di piazza della stazione dove la pensilina degli autobus sarà spostata su un lato e verranno realizzate alcune piattaforme per favorire lo scambio ferro gomma.

"L'idea - ha sottolineato l'assessore alla mobilità Flora Leoni - è di creare un percorso per la mobilità dolce ma anche valorizzare la piazza e il suo giardino". In questa prospettiva è prevista anche la realizzazione della seconda Bikebox, la prima è alla stazione del Serraglio, dove i pendolari potranno parcheggiare in sicurezza le bici. Sarà una struttura trasparente per cui è previsto un abbonamento, la modalità di utilizzo verrà poi concordata con il gestore.

Il progetto, oltre al tratto all' interno del giardino, prevede la realizzazione di due bike line, una per lato sul ponte alla Vittoria, mentre in viale Vittorio Veneto la ciclabile corre sul marciapiede la cui ampiezza prevede la convivenza con i pedoni. In piazza San Marco, la ciclabile in direzione est sarà una bike line mentre nella direzione opposta proseguirà sul marciapiede. Novità invece per viale Piave dove verranno persi sei posti auto per dare spazio a due piste ciclabili disegnate sulla strada; una fra i marciapiedi e la corsia preferenziale degli autobus, l'altra oltre i parcheggi che verranno quindi disposti in modo parallelo alla strada e non più a lisca di pesce.

