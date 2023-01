31.01.2023 h 12:43 commenti

Una nuova casa per Forza Italia, riapre la sede in centro

Sarà in via Guizzelmi 4 e resterà aperta a partire da lunedì 13 febbraio nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,30 alle 18,30

Riapre la sede di Forza Italia Prato in via Guizzelmi 4, a pochi passi dal Duomo; la stessa utilizzata dal comitato elettorale della parlamentare pratese Erica Mazzetti, componente VIII Commissione alla Camera.

La sede sarà la ‘casa’ del coordinamento provinciale di Forza Italia ma anche di Azzurro Donna Prato. L’obiettivo è, secondo Erica Mazzetti, Rita Pieri, responsabile scuola di Forza Italia Toscana, e Marianna Baldi, delegata alla cultura del coordinamento, “creare un luogo di aggregazione, confronto e soprattutto non solo per iscritti e simpatizzanti ma per tutti i concittadini che abbiano a cuore la città e che vogliano contribuire a migliorarla”. La sede sarà aperta, a partire da lunedì 13 febbraio nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,30 alle 18,30. Per contatti e informazioni si può fare riferimento alla mail prato@forzaitaliatoscana.it

