26.04.2022 h 10:01 commenti

Una nuova biblioteca per bambini al circolo Martini, gli scaffali dipinti dai bambini

Il prestito è libero, il primo libro letto ai bambini è stata la storia di "Fulmine il cane partigiano". L'iniziativa delle consigliere Elena Bartolozzi e Martina Cacciato che hanno voluto inaugurarla proprio il 25 aprile

Il circolo Quinto Martini di Maliseti ha una nuova biblioteca “ecologica” per i più piccoli, gli scaffali, infatti sono stati riciclati dai bambini e dalle famiglie che frequentano il circolo.All'inaugurazione di ieri, 25 aprile, ha partecipato anche Enrico Cavaciocchi presidente provinciale Arci. Il primo libro che è stato letto ai bambini, il prestito è libero, è stata la storia di "Fulmine, cane partigiano"."Abbiamo pensato di festeggiare in maniera alternativa il 25 Aprile - spiegano le consigliere del Circolo Elena Bartolozzi e e Martina Cacciato l'inaugurazione della libreria è stata accompagnata dalla lettura della storia consigliata dalla presidente di Anpi Angela Riviello, per fare conoscere ai più piccoli i valori della Resistenza".