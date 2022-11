31.10.2022 h 12:20 commenti

Una mostra sulle monete e un progetto di restauro e rilancio di Palazzo Datini

Il presidente e il direttore scientifico della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica hanno annunciato in Commissione 6 gli obiettivi per il prossimo anno. La settimana di studi durerà quattro giorni, il bilancio è in attivo

Una mostra dedicata alle monete, ma anche un progetto di restauro e di rilancio di palazzo Datini che "altrimenti potrebbe fare la fine dell' università di Cagliari" ad annunciarlo Gianmarco Piacenti presidente della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica ospite della commissione di controllo e garanzia in cui ha presentato il bilancio, dopo anni tornato in attivo di 8mila euro grazie soprattutto a un contributo ministeriale di 88mila euro.Ma tra le novità anche una trattativa in corso con Rai Storia per trasmettere il documentario su Francesco Datini realizzato dalla stessa Fondazione e per ora proiettato in anteprima solo per gli sponsor. "Siamo in continuo contatto con la curatrice di Palazzo Pretorio - ha sottolineato il direttore scientifico Giampiero Nigro - per cercare uno spazio all' interno del museo per una mostra in occasione della settimana di studi economici, che da quest'anno torna a essere di 4 giorni con importanti ripercussioni anche sull' indotto della città". La mostra in programma per maggio dovrebbe abbracciare un arco temporale enorme: dal baratto fino ai bitcoin passando anche per una collezione di fiorini d'oro di proprietà della famiglia Bernocchi. Ma a presidente e direttore il restauro e il rilancio del Palazzo è sicuramente l'aspetto su cui vogliono lavorare di più nei prossimi mesi: "Non possiamo più permetterci interventi a spot - precisa Piacenti - ma dobbiamo fare un progetto complessivo che non solo metta in sicurezza il palazzo , ma anche rilanci l'intera attività, magari spostando anche le famiglie che occupano il piano superiore in altre zone della città". Il palazzo infatti è gestito dalla Pia Casa dei Ceppi che per statuto ha anche quello dell' aiuto delle persone in difficoltà economiche. "Sarebbe anche auspicabile - spiega Piacenti- trovare una formula in cui Fondazione e Casa possano in qualche modo fondersi mantenendo però, il proprio scopo".