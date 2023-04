14.04.2023 h 00:50 commenti

Una mostra per ricordare l'ingegnere Arrigo Forasassi, progettista del Tribunale e del Misericordia e dolce

Sarà inaugurata oggi pomeriggio a Palazzo delle Professioni e resterà visibile fino al 6 maggio. Il tributo dell'ordine e della famiglia a venti anni dalla scomparsa

L’ingegner Arrigo Forasassi ha firmato molti edifici simbolo o comunque famosi della città di Prato e dell’area metropolitana: il palazzo di giustizia, il Misericordia e dolce, l’ex fabbrica Banci e l’invaso del Bilancino. Oggi, a oltre venti anni dalla sua scomparsa, i figli Federico ed Elisabetta, l’ordine degli ingegneri di Prato e l’associazione Arcantarte Aps ne ricordano l’opera con una mostra dedicata alla sua figura e ai suoi progetti. E’ stata allestita a palazzo delle professioni in via Pugliesi, sarà inaugurata alle 18 e resterà visitabile fino al 6 maggio (dal lunedì al venerdì 9-19, il sabato 9-12. Chiuso i festivi).Un’iniziativa che vuole avere anche una valenza didattica. E’ intenzione degli organizzatori infatti coinvolgere gli studenti delle scuole superiori mettendoli in dialogo con le professioni tecniche di progettazione e trasformazione del territorio.“Intento della mostra, oltre a ricordare un noto professionista, - si legge nella nota diffusa dall’ordine - è far riflettere sulla trasformazione e sulla evoluzione della nostra città e contemporaneamente considerare i cambiamenti della professione negli ultimi cinquant’anni”.L'ingegner Arrigo Forasassi ha legato il suo nome ad importanti opere pubbliche e private nel territorio di Prato e non solo, dal dopoguerra fino alla sua scomparsa nel 2002 a 82 anni. Nacque a Barberino del Mugello nel 1919, figlio di operai; si era trasferito a Prato a metà degli anni Trenta, dove trovò lavoro in una fabbrica tessile. Riuscì con tenacia e volontà ad arrivare alla laurea nel 1950, pur continuando a lavorare come operaio, e aprì uno studio di ingegneria. Tra le opere da lui progettate ricordiamo anche la prima tangenziale, il Centro direzionale Luigi Pacini con il Palazzo dell'Industria. Ebbe grandi capacità di innovazione: fu ad esempio uno dei primi in Italia ad attrezzare un centro di calcolo elettronico nel 1965.La mostra ha il patrocinio di: Regione Toscana, Provincia e Comune di Prato, Palazzo delle Professioni, Monash University, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri, Ordine dei Periti Industriali.