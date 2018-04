08.04.2018 h 17:46 commenti

Una mostra e un incontro pubblico per raccontare i 10 anni del progetto "Cittadini del mondo. Passaggio in India"

Da mercoledì 11 aprile la mostra fotografica allo spazio Valentini; venerdì 20 al Salone consiliare il resoconto dell'ultima missione

Una mostra fotografica e un incontro pubblico per raccontare i 10 anni del progetto "Cittadini del Mondo. Passaggio in India", il viaggio-missione in un manicomio di Cochin che vede insieme studenti fra i 16 e i 29 anni, pazienti psichiatrici, operatori sanitari e volontari per migliorare le condizioni di vita in strutture come questa attraverso lavori di manutenzione e interventi a sfondo terapeutico. "Superare il concetto di manicomio - afferma Lamberto Scali del dipartimento di salute mentale dell'Asl Toscana centro - significa, seguendo l'insegnamento di Basaglia, trasformarlo in una comunità in cui tutti si prendono cura di tutti e tutti danno una mano, dove gli utenti si autogestiscono con la collaborazione degli operatori: non si può curare la salute mentale senza che siano garantiti i diritti civili dei malati". Nato nel 2007, il progetto è realizzato in collaborazione con le Suore Domenicane di Iolo e con la Polisportiva Aurora ed è sostenuto, fra gli altri, da Regione Toscana, Asl e Comune di Prato; per la prima volta collabora anche il Pin per validare scientificamente la bontà del progetto quantificando gli effettivi benefici che un'esperienza di questo tipo apporta alle persone in condizioni di disagio psichico. Per la presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi "questo viaggio è un'occasione di arricchimento e di contaminazione culturale per i ragazzi che vi partecipano, una grande opera culturale che fa incrociare mondi distanti, contribuendo a sconfiggere la paura e i pregiudizi verso le malattie psichiatriche". Gli fa eco l'assessore al sociale Luigi Biancalani: "Oltre ad aiutare persone in difficoltà in un paese emergente, questa iniziativa permette anche ai nostri malati di vivere esperienze altrimenti impossibili: è la dimostrazione che si possono effettuare interventi terapeutici di successo anche in maniera non tradizionale".

La mostra fotografica aprirà i battenti mercoledì prossimo alle 16.30, nello spazio espositivo Valentini di via Ricasoli, e resterà visibile fino a domenica 22 aprile. Il 20 aprile alle 17.30, il salone consiliare del Comune di Prato ospiterà i protagonisti dell'ultimo viaggio a Cochin, nel novembre scorso, per raccontare direttamente questa particolarissima esperienza; nel corso dell'incontro sarà presentato il video "Cooperando, oltre ogni confine" di Ivan D'Alì.

L'undicesima edizione del viaggio in India, che si terrà a novembre di quest'anno, sarà anche l'iniziativa conclusiva di "S-catenati da Basaglia", il programma di celebrazioni per i 40 anni dall'approvazione della legge per la chiusura dei manicomi.