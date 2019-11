08.11.2019 h 09:44 commenti

Una mostra dedicata a Fra Daniele, il "messaggero" di padre Pio

Domani nella limonaia della chiesa dei Cappuccini l'inaugurazione della mostra dedicata al frate che per anni è stato il collegamento fra il santo di Pietrelcina e i pratesi

A 25 anni dalla morte e 100 dalla nascita, i gruppi di preghiera di padre Pio, rendono omaggio a Fra Daniele Natale, il “messaggero” del santo di Pietralcina. Per decenni il frate, per cui è in corso il processo di beatificazione, è stato il collegamento fra Padre Pio e i pratesi portando benedizioni e parole di conforto.

La mostra verrà inaugurata domani 9 novembre alle 17 nel salone della Limonaia sopra la chiesa dei Cappuccini, all'interno i quadri di Antonio Ciccone che raccontano il rapporto fra Padre Pio, fra Daniele e Prato. La mostra resterà aperta fino al 30 novembre.

Edizioni locali collegate: Prato

