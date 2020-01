18.01.2020 h 16:20 commenti

Una micro casetta mobile per proteggere i senzatetto dal freddo, ecco l'idea salva vita dell'associazione Stremao

Stamani in piazza Duomo la presentazione del primo di venticinque moduli. L'associazione: "Chiediamo al Comune un posticino dove sistemarli in modo da poterli gestire al meglio"

Questa micro casetta con le ruote non è un giocattolo per bambini ma un rifugio caldo per chi non ha quattro mura dove dormire. E' la risposta che l'associazione Stremao di Prato ha deciso di dare ai senzatetto per affrontare la stagione invernale.

Stamani, 18 gennaio, in piazza Duomo la presentazione della bella novità. Si chiama modulo salva vita ed è contrassegnato dal numero "1" perchè a breve ne saranno realizzati altri ventiquattro. In base all'esperienza maturata in questi tre anni di attività, per l'associazione infatti, sono venticinque le persone che potrebbero averne bisogno. "La nostra idea - spiega Mauro De Angelis, presidente di Stremao - è di chiedere al Comune uno spazio dove potere sistemare e gestire queste casette in modo che sia noi che altre associazioni presenti sul territorio possano tenerle sotto controllo. In questo modo si eviterebbe anche di girare per la città per consegnare bevande e cibo caldo. Non vogliamo creare ghetti o degrado. Il nostro obiettivo è solo quello di aiutare queste persone a passare l'inverno". Tra le ipotesi c'è l'area del vecchio ospedale in attesa che si apra il cantiere per l'abbattimento oppure la stazione di Borgonuovo. "Chiediamo solo di ascoltarci e di darci una mano. Ci basta un posticino - afferma Francesca Squilloni - senza dare fastidio".

Dotato di materasso, cuscini, mensola porta oggetti e di una piccola finestra, il modulo è realizzato con materiale riciclato proveniente dal mondo tessile, è coibentato e impermeabile. Al suo interno c'è un sensore antincendio e le vernici sono ignifughe. "E' l'inventiva del pratese. - affermano scherzando i due progettisti Giacomo Bertini e Enzo Adelindo Ballerini - Il merito è di Stremao che ha avuto l'idea. Noi ci siamo prodigati a far si che diventasse realtà usando quello che avevamo a disposizone e con poca spesa".

La casetta mobile è leggerissima per cui può essere spostata ovunque anche da una persona sola. Stanotte è stata persino testata da due volontarie, Francesca e Silvia: "Si pensava di avere freddo e ci siamo coperte il più possibile. Invece la temperatura è andata su ed è arrivata a 16 gradi. Abbiamo dormito bene bene e abbracciate. Paura zero. Siamo state calde e comode. Sicuramente si dorme meglio qui che su una panchina".

