Una metropolitana di superficie da Prato a Vernio, la richiesta della Regione a RFI

L'assessore alla mobilità Ceccarelli ha chiesto un progetto di fattibilità a Rete Ferrovie Italiane dove creare nuove stazioni lungo l'asse Prato Vernio. Intanto i lavori di adeguamento per la direttissima slittano a dicembre

alessandra agrati

Anche Prato potrebbe avere una metropolitana di superficie. La Regione, sfruttando il piano dei lavori di adeguamento della rete per il trasporto merci, ha chiesto a RFI di realizzare un progetto per creare un collegamento più strutturato fra Prato e Vernio.Oggi la linea è sottoutilizzata e con questi interventi, che prevedeno la realizzazione di fermate intermedie e passaggi di treni più frequenti, potrebbe diventare più appetibile."I tempi sono lunghi – ha specificatoassessore regionale alla mobilità – abbiamo chiesto a RFI di presentare un progetto per la realizzazione di fermate intermedie e uno studio di fattibilità. Se si riuscisse a potenziare il tasporto via ferro si potrebbe snellire il traffico lungo la 325, che nonostante i numerosi lavori per renderla più scorrevole, resta sempre difficoltoso per chi da fondo valle deve risalire e viceversa”.Intanto slittano ancoro i tempi per i lavori di adeguamento della rete al passaggio delle merci“Entro la fine dell’anno – ha spiegato l’assessore – dovrebbero aprire i cantiere per lavorare la notte, questo per dare meno disagio possibile ai pendolari, ma dall’altra inevitabilmente i tempi si allungheranno. Sono interventi necessari e fondamentali per creare un collegamento tra l’interporto, dove arrivano merci da tutta la regione, e Bologna, altro centro nevralgico per lo smistamento delle merci”.A RFI la Regione ha anche chiesto di istituire un osservatorio per monitorare i lavori a cui partecipano, oltre ala Regione, anche i comuni interessati.