"Una mano lava l'altra", i commercianti di via Guasti uniti nel nome della sicurezza

Quattro totem lungo questa strada del centro a disposizione di tutti "per riportare la tranquillità". Il progetto sociale inaugura la collaborazione tra le attività

In via Cesare Guasti “Una mano lava l'altra” per sconfiggere il Covid. I commercianti di questa storica strada del centro hanno posizionato quattro colonnine con gel igienizzante lungo tutta la via utilizzabile da chiunque ne senta l'esigenza. "Non importa entrare nei negozi o acquistare per usufruire del gel. - spiega Matteo Risaliti, titolare della Pois Comunication factory e promotore dell'iniziativa -Vogliamo solo contribuire a far ritrovare a tutti un clima di sicurezza e tranquillità mentre si passeggia o si fa shopping nel centro storico. Ringraziamo pubblicamente la Farmacia Perbellini Porta Nuova di Pescara che ci ha donato 8 boccioni da mezzo litro di gel igienizzante a supporto dell’iniziativa e l’assessore Squittieri che ha subito accolto positivamente l’iniziativa. Ovviamente alla chiusura dei negozi i distributori vengono tolti dalla strada".

L'iniziativa, che si chiama proprio "Una mano lava l'altra", viene definita dagli stessi promotori un progetto sociale proprio perchè si rivolge a tutta la cittadinanza e punta a rendere più accogliente via Guasti che tra l'altro nell'ultimo anno ha ritrovato una nuova vivacità.

Per questo possiamo considerare i distributori collettivi di gel posizionati oggi, 20 giugno, l'inizio della collaborazione tra le attività di questa strada, una decina circa, che potrebbe anche sfociare in una forma associativa: "Nel prossimo futuro abbiamo intenzione di realizzare altre iniziative. - conclude Risaliti - In che forma, se ci consorzieremo o meno, ancora non lo sappiamo però l'idea c'è. Questo è lo start".

