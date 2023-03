29.03.2023 h 14:19 commenti

Una maestra pratese interrogherà i vip a Back to School, in onda su Italia1

A Caterina De Simone il compito di esaminare i venticinque vip che partecipano alla seconda edizione del programma condotto da Federica Panicucci. L'appuntamento è per il 5 aprile

Ci sarà anche una pratese, Caterina De Simone, a interrogare i venticinque vip che partecipano alla seconda edizione di Back to School, condotta da Federica Panicucci su ItaliaUno.

De Simone insegna italiano al Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) e per l'occasione è stata selezionata a far parte dei cinque commissari. "Ho inviato la mia domanda quasi per gioco - spiega - quando mi hanno chiamato per dirmi ero stata scelta come nuova entrata credevo di essere su Scherzi a parte. Non mi sembrava possibile, e invece è una realtà. Un' esperienza bellissima che mi ha fatto crescere punta dopo puntata".

Il gioco prevede che venticinque personaggi famosi, dopo aver partecipato a un campus dove gli insegnanti sono bambini che frequentano la scuola primaria, si sottopongano a un esame, simile a quello che negli anni Settanta faceva da spartiacque fra la scuole elementare e le medie.

"Non c'è nulla di organizzato - assicura De Simone - ho preparato una serie di domande che spaziano dalla geografia all' italiano. Tutti si sono impegnati per fare bella figura, e le sorprese non mancheranno". Per scoprirle però bisogna aspettare il 5 aprile .