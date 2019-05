06.05.2019 h 14:38 commenti

Una linea di tramvia dal Pecci fino a Peretola. Via allo studio di fattibilità

L'idea è al centro del programma della candidata della lista Biffoni Cristina Manetti e ha già ricevuto l'ok del presidente del consiglio regionale Giani che domenica a Prato l'ha lanciata ufficialmente

Una linea di tramvia dal Pecci fino a Peretola, dove poi si connetterà con la linea 2 di Firenze. L'idea, messa al centro del suo programma da Cristina Manetti, candidata alle prossime amministrative del 26 maggio nella lista civica per “Biffoni Sindaco”, ha trovato un primo sponsor importante: il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, che ha già dato il via all'iter per studiarne la fattibilità e i possibili percorsi. Anche il sindaco Matteo Biffoni ha subito sposato il progetto che, tra le altre cose, rappresenterebbe anche un collegamento veloce per l'aeroporto di Peretola a disposizione di tutti i pratesi.



“Scommettiamo su una Prato collegata - dice Cristina Manetti -. La nuova tramvia fiorentina con capolinea a Peretola può proseguire fino al Museo Pecci, dove c’è già lo spazio per il parcheggio scambiatore. Per chi lavora sarebbe un miraggio avere un’alternativa veloce ed ecologica alle code dell’autostrada e al treno. Per la città un’opportunità di attrarre turisti sviluppando la naturale vocazione al contemporaneo, agevolando così la pianificazione di una politica culturale di ampio respiro. Per gli studenti, come si può ben immaginare, un modo per essere rapidamente al Polo di Novoli”.

Eugenio Giani, intanto, ha lanciato ufficialmente il progetto del metrotram Peretola-Pecci ieri domenica 5 maggio. L'occasione, alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, è stata la presentazione della candidatura di Cristina Manetti e Giacomo Sbolgi, che corrono in ticket nella lista civica di “Biffoni Sindaco”, al bar Cartabianca di via Valentini. All’evento hanno partecipato anche il vice sindaco Simone Faggi, il consigliere regionale Nicola Ciolini e l’assessore alla Salute e politiche sociali, Luigi Biancalani.