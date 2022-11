22.11.2022 h 10:58 commenti

Una imprenditrice pratese ai vertici nazionali del Gruppo donne Fipe

Simona Marinai, titolare di Le Barrique, eletta vicepresidente del nucleo femminile di Fipe Confcommercio, il cui settore di riferimento è quello dei pubblici esercizi

Simona Marinai, imprenditrice pratese, titolare di Le Barrique wine bar, è stata eletta vicepresidente nazionale del Gruppo donne imprenditrici Fipe. Un risultato prestigioso, frutto di un percorso di crescita costante all’interno della Federazione e che ora si traduce in responsabilità e obiettivi ulteriori.

Marinai, presidente del Gruppo interprovinciale Fipe Donne Pistoia – Prato, era già all’interno del Consiglio direttivo nazionale dall’ottobre 2019, data della costituzione del Gruppo nazionale donne che riunisce le imprenditrici associate alla Fipe – Confcommercio, settore di riferimento dei pubblici esercizi.

“Fin da subito – commenta Marinai – la presidente nazionale, Valentina Picca Bianchi, mi ha trasmesso fiducia, assegnandomi la gestione del team dedicato al marketing territoriale. In due anni il progetto della nostra squadra ha sortito ottimi risultati associativi, agendo su una scala di settanta Gruppi Fipe donna su un totale nazionale di 89. Questo nuovo incarico testimonia il valore del lavoro svolto e mi induce a cogliere obiettivi ancora più ambiziosi. Il principale resta la realizzazione del bene delle imprenditrici, mediante un percorso di crescita in consapevolezza e conoscenza da riflettere quotidianamente sulle nostre imprese”.





