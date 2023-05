13.05.2023 h 12:12 commenti

Una guida speciale per Palazzo Pretorio: arriva GiocoMuseo

Gli studenti del quinto anno del liceo Brunelleschi hanno realizzato due giochi, uno per le famiglie e l'altro per le scolaresche, ispirandosi alla collezione del museo. Domande, imprevisti e un percorso particolare per scoprire i tesori esposti

Niente audioguida o guida cartacea, ma un gioco per visitare in modo divertente Palazzo Pretorio.

Da giugno le famiglie in visita potranno chiedere di utilizzare GiocoMuseo una sorta di caccia al tesoro fra le opere esposte. Una plancia e le carte guideranno i visitatori per i tre piani del museo fino alla terrazza, con la possibilità di avere imprevisti che impongono lo stop per un turno. La realizzazione del gioco e l'idea, esiste anche una versione per le scolaresche, è dei ragazzi del quinto anno del liceo artistico Brunelleschi che, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, hanno realizzato dalle domande alla grafica. Due le versioni una anche per gli studenti con regole diverse in quanto viene utilizzato dopo la visita guidata e, quindi, le domande vertono su quanto già visto. “E' stato un lungo lavoro – hanno spiegato gli studenti – in quanto prima abbiamo approfondito le collezioni esposte, poi abbiamo ideato il gioco con le regole e infine ci siamo concentrati sulla grafica”. GiocoMuseo sarà a disposizione su richiesta alla biglietteria dove, terminata la visita, dovrà essere riconsegnato senza nessun costo aggiuntivo. “I ragazzi – ha sottolineato la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti – si sono entusiasmati a questo progetto che è durato per l'intero anno. Soprattutto perchè hanno visto la realizzazione delle loro idee”

Fondamentale la collaborazione con il Palazzo Pretorio. “Il museo – ha sottolineato la curatrice Rita Jacopino – è la casa di tutti e come tale deve essere vissuta. Siamo molto contenti che i ragazzi del liceo abbiamo proposto questa iniziativa che sicuramente sarà apprezzata dai nostri visitatori”

