Una gita a Prato sugli autobus di linea, l'esperienza degli studenti della Puddu

Il progetto "Va dove ti porta il bus", organizzato da Autolinee Toscane, ha fatto tappa anche in città. L'obiettivo è di incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche di fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia

Il viaggio di “Va dove ti porta il bus” ha fatto tappa anche a Prato .Il progetto didattico promosso da Autolinee Toscane è è finalizzato non solo ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e turistico della propria città. Viaggiatori d'eccezione gli studenti della VA, VB, VC della scuola primaria Puddu e la 2A e 2D della scuola Media Don Bosco. Gli studenti della scuola Don Bosco hanno fatto l’uscita in bus utilizzando la Linea Lam Blu partendo dalla fermata vicino alla scuola a Maliseti.

Durante il viaggio, i bambini animati da un forte entusiasmo, hanno provato l'esperienza, per molti è stata la prima volta, di spostarsi in autobus; hanno osservato molti monumenti importanti della città: le Mura, Porta Pistoiese, la chiesa di San Domenico, la Cattedrale di Santo Stefano, Piazza Mercatale, Piazza San Marco, la Stazione centrale fino ad arrivare al Capolinea presso il Centro di arte Contemporanea Pecci.

Dopo una breve sosta hanno ripreso l'autobus di ritorno e durante il tragitto hanno potuto vedere il Cassero medievale, il Castello dell'imperatore, la Chiesa di Santa Maria delle Carceri, la Chiesa di San Francesco, Palazzo Datini proseguendo il viaggio fino al rientro a scuola. I bambini si sono stupiti, sorpresi nell'osservare i particolari dei vari monumenti: guardando a testa in su, hanno scoperto e ammirato un mondo a loro sconosciuto. Con le loro macchine fotografiche hanno catturato più immagini che potevano, felici di muoversi in autonomia e sentendosi veramente liberi di esplorare.

I luoghi e le emergenze storiche di maggiore interesse saranno studiati ed analizzati in un ultimo incontro nel quale bambini e bambine saranno coinvolti nella redazione di testi e nell’elaborazione di disegni. Il materiale realizzato sarà rielaborato graficamente ed esposto nei punti di contatto con l’utenza per trasformare l’esperienza del trasporto pubblico in un momento piacevole di accoglienza e di apprendimento. Il progetto è gratuito per tutti i partecipanti.

“L'uscita didattica – ha commentato Emanuele El Basri insegnante della media Don Bosco, comprensivo Puddu - è stata molto positiva. La linea scelta ottimale visto che unisce la vicinanza della fermata alla scuola con la presenza di numerosi punti di interesse sul percorso. Gli studenti hanno apprezzato molto l'esperienza e per qualcuno di loro è stata la prima occasione di prendere il bus o di vedere alcuni luoghi della città”.

