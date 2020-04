30.04.2020 h 15:29 commenti

Una giovane poggese guiderà il Museo Soffici, è Giulia Ballerini: "Un onore dare continuità al lavoro di Corsetti"

Il Comune l'ha scelta tra 12 candidati. A fare la differenza la sua esperienza lavorativa all'interno del Museo che ha visto nascere e la conoscenza della figura di Soffici e della storia del Novecento

E' la storica dell'arte Giulia Ballerini la nuova direttrice del Museo Soffici di Poggio a Caiano. La quarantenne poggese raccoglie l'eredità immensa lasciata dal suo predecessore e dirigente comunale del settore Cultura, Luigi Corsetti, scomparso lo scorso novembre.

Oggi, 30 aprile, la presentazione ufficiale, alla presenza del sindaco Francesco Puggelli e dell'assessore alla cultura Giacomo Mari. “In questo periodo difficile – commenta il sindaco Francesco Puggelli – dobbiamo pensare ad una ripartenza che veda i nostri spazi in maniera nuova. Tra i tanti che si sono candidati per questo ruolo, Giulia Ballerini non solo ha le conoscenze necessarie su Soffici e sul museo, ma sono convinto che abbia anche la capacità di rendere il museo uno spazio vissuto e rivolto ancora di più, in maniera nuova, alle famiglie”.

Ballerini è stata scelta tra una rosa di 12 candidati che hanno partecipato al bando comunale. A fare la differenza è stata la sua grande conoscenza del museo e della figura di Soffici. La nuova direttrice ha visto nascere il museo, collaborandovi per dieci anni: dall’apertura nel 2009 fino allo scorso ottobre 2019. Inoltre la sua tesi di laurea era incentrata proprio sulla figura del poliedrico artista che riposa nel piccolo cimitero di Poggio a Caiano dove aveva vissuto moltissimo anni. Fu proprio Corsetti ad aiutare Giulia ad arrivare brillantemente a questo traguardo. “Fu proprio Luigi – commenta Ballerini – a trasmettermi la passione per Ardengo Soffici quando ero ancora studentessa. Negli anni si è sviluppata una profonda amicizia e la sua perdita è stata dolorosa, ma adesso è per me un onore poter dare continuità al suo lavoro. Sicuramente sarà una bella sfida e il momento critico che stiamo vivendo ci impone nuove modalità di fruizione”.

Quarant’anni appena compiuti, sposata, mamma di due bambini e con all'attivo l'organizzazione di mostre sul Novecento nel pratese e nella Piana fiorentina, Giulia fa l'educatrice museale per il Dipartimento Educazione delle Gallerie degli Uffizi e Firenze Musei. Lavoro che manterrà in parallelo alla direzione del Museo Soffici. Ed è proprio il fronte della didattica che sarà tra le prime cose da portare avanti non appena la struttura riaprirà i battenti, il 18 maggio (è in corso la sanificazione dei locali e la predisposizione delle misure di sicurezza necessarie). In programma anche nuove modalità di fruizione che sfruttino la tecnologia ed i social network per dar vita a visite virtuali. “Penso che il museo debba essere capito e compreso - spiega - anche con un modo di fruizione diversa da quella tradizionale, trasformandosi in un luogo con un risvolto socialmente utile. In questo periodo le famiglie sono in difficoltà anche per la mancanza di socialità che riguarda i propri figli con la chiusura delle scuole. Il museo potrebbe essere un luogo di valida alternativa per poter supplire a questa mancanza”.

Per parlare di mostre è presto. Il bilancio del Comune è completamente proiettato sul dare risposte ai cittadini in questo momento di emergenza sanitaria ed economica. Però si possono iniziare a gettare le basi per i rafforzamenti futuri. “Luigi Corsetti è stato un punto di riferimento importantissimo per Poggio e per la diffusione dell’arte e della cultura sul nostro territorio – aggiunge l’assessore alla cultura Giacomo Mari -. Dando il benvenuto a Giulia, l’appello che vorrei lanciare è anche quello a riprendere in mano un altro settore, che era proprio di Luigi, quello della storia del nostro territorio. Ricostituendo un gruppo di lavoro, che possa proseguire i suoi studi, sono convinto che possiamo portare avanti questo progetto e rimettere insieme quel mosaico che Luigi Corsetti racchiudeva in ambito amministrativo, storico e dell’arte legata a Soffici”.