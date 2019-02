15.02.2019 h 15:34 commenti

Una giovane neolaureata pratese studierà l'applicazione del casco anti caduta capelli in chemioterapia

La borsa di studio offerta dalla Fondazione Sandro Pitigliani che ha anche donato al Santo Stefano l'apparecchiatura. La vincitrice lavorerà per un anno a stretto contato con il personale dell'Oncologia Medica

E' una giovane pratese, neolaureata in infermieristica e iscritta all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato, la vincitrice della borsa di studio “Salvatore Sini”. Si tratta della borsa assegnata dalla Fondazione Sandro Pitigliani nell’ambito della dotazione all’Oncologia Medica di Prato di un’attrezzatura per il raffreddamento del cuoio capelluto che prevenga l’alopecia, la caduta dei capelli, nelle donne sottoposte a chemioterapia.

La vincitrice è Jennifer Giglio, che avrà una borsa di studio del valore di 13.800 euro e della durata di un anno per lavorare al protocollo di ricerca infermieristico realizzato dal gruppo di lavoro dell’Asl Toscana Centro costituito da Luisella Litta, Elisabetta Paoletti, Diletta Calamassi, Marco Bracciotti e Simone Anderini. Le competenze della giovane neolaureata saranno valorizzate in ambito di ricerca presso la stessa Oncologia Medica dell’ospedale Santo, diretta da Angelo Di Leo e di cui è responsabile Breast Unit Laura Biganzoli. Nel reparto, dove prenderà servizio il prossimo lunedì 18 febbraio, Giglio effettuerà per il periodo di un anno una ricerca e una valutazione sull’utilizzo del dispositivo medico.

L’Oncologia di Prato è stata dotata del casco anticaduta grazie alla donazione di 41.785 euro da parte della Fondazione Pitigliani. Il casco è stato fabbricato in Inghilterra e consiste in un apparecchio collegato a due cuffie che tramite raffreddamento del cuoio capelluto, preverranno l’alopecia. In Italia ci sono 70 dispositivi già in uso.