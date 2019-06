07.06.2019 h 15:30 commenti

Una giornata al Museo di Artimino tra Lego e reperti etruschi

Domani gli appassionati di ogni età sono invitati a ricostruire con i mattoncini più famosi del mondo gli oggetti esposti nelle teche

Libero sfogo a ingegno, creatività e fantasia per costruire capolavori ispirati ai reperti etruschi con dei mattoncini d’eccezione: domenica 9 giugno il Museo Archeologico di Artimino chiama a raccolta tutti gli appassionati dei Lego per una speciale giornata, rivolta a grandi e piccoli. Durante le sei diverse sessioni di gioco previste (alle 9.30 - 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 e 16.30) sarà possibile riprodurre le statuine, le urne, i vasi o lo stesso Pegaso conservati nelle teche del Museo utilizzando i mattoncini più famosi del mondo.

Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it oppure direttamente il giorno dell’evento, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Nel biglietto di ingresso, del costo di 5 euro, è inclusa la visita al Museo, con uno sconto previsto per i soci Unicoop Firenze.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus