15.09.2018 h 19:19 commenti

Una folla di appassionati per vedere da vicino la Ferrari di Michael Schumacher

Per tutto il giorno la mitica F2002 è stata in piazza delle Carceri nell'ambito dell'iniziativa "Un pit stop per Prato". I partecipanti hanno potuto effettuare il cambio gomme e si sono misurati con i simulatori di guida

Grande successo di pubblico oggi sabato 15 settembre per l'iniziativa "Un pit stop per Prato" organizzata dalla locale Scuderia Ferrari Club



Piazza delle Carceri per un giorno si è trasformata in una succursale di Maranello. Tantissimi tifosi della Ferrari hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla locale Scuderia Ferrari Club. Protagonista assoluta la Ferrari F2002, la vettura di Michael Schumacher che in Canada portò la squadra italiana alla 150esima vittoria.

Ma i tifosi della "rossa" non si sono limitati ad ammirare questo bolide. Per tutto il giorno i presenti hanno potuto anche cimentarsi in prima persona in un vero e proprio pit stop, con cambio gomme cronometrato come avviene durante il gran premio. I più veloci sono stati premiati a fine serata. I tifosi del Cavallino rampante hanno anche potuto provare il brivido di guidare in pista attraverso due simulatori, gli stessi usati dai grandi piloti per studiare i vari circuiti del mondiale.