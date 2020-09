Una folla silenziosa e commossa ha dato l'ultimo saluto a Claudia Corrieri, l'insegnante di ballo e di pilates di 38 anni uccisa dal compagno, Leonardo Santini, operaio di 50, nella loro casa di Vaiano. Santini che dopo si è suicidato gettandosi dal ponte sospeso di San Marcello Pistoiese. Tante persone questo pomeriggio, 24 settembre, hanno partecipato al funerale della giovane donna nella chiesa di San Pietro a Iolo, quartiere a sud di Prato dove vivono i suoi genitori che si stanno occupando anche della figlia della coppia che ha appena 2 anni. Proprio per aiutare i nonni ad accudire la piccola, durante la cerimonia sono state raccolte delle offerte. E una raccolta di fondi online è stata lanciata, da un gruppo di amici, sulla piattaforma gofundme ( QUI IL LINK PER DONARE ): "#MaiSola: per Claudia, per sempre" è lo slogan scelto dai promotori, che spiegano: "Un destino inimmaginabile e crudele ci ha portato via Claudia. Dopo il dolore, dopo la rabbia, ci siamo chiesti tutti cosa possiamo fare per la sua piccola. Con questa raccolta, totalmente trasparente, vogliamo creare un piccolo fondo da poterle donare per tutte le necessità che da ora in poi potrà...".