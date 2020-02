10.02.2020 h 13:44 commenti

Una folla commossa per l'addio a Piero Bellucci

In tanti hanno partecipato alla funerale che si è celebrato nella chiesa di Grignano. Il ricordo di un dipendente: "Sono sicuro che troverai il modo di chiamarmi anche da lassù per chiedermi come è andata Première Vision"

Imprenditori, esponenti politici, dipendenti e amici, in tanti questa mattina 10 febbraio, hanno partecipato ai funerali di Piero Bellucci nella chiesa di Grignano dove l’imprenditore era nato 78anni fa .

Tra i presenti anche l’onorevole Antonello Giacomelli, il sindaco Matteo Biffoni, ma anche moltissimi colleghi , rappresentanti del contoterzi e delle associazioni di categoria. Oltre che i dipendenti con cui Bellucci ha condiviso anni di lavoro. “Sono sicuro – ha raccontato commosso un collaboratore – che troverai il modo di chiamarmi anche da lassù per chiedermi come è andata Première Vision, del resto fra gli angeli ti annoierai sicuramente”.

Anche la nipotina ha voluto ricordare la figura del nonno “Perchè te ne sei andato?” Ha detto in lacrime, mentre il pievano ha ricordato la genoristà dell' imporenditore: "Quando ho bussato mi ha sempre aiutato."











