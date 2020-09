01.09.2020 h 12:42 commenti

Una folla commossa in Duomo per l'ultimo saluto a don Provenzi

Stamani il funerale del parroco di San Domenico, morto in seguito ad un tragico incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie. La cerimonia officiata dal vescovo Nerbini insieme al suo predecessore Agostinelli

Una folla commossa fuori e dentro la cattedrale ha dato l’ultimo saluto a don Luigi Provenzi il parroco di San Domenico morto mercoledì 26 agosto per le ustioni riportate qualche giorno prima in seguito ad una caduta nel fuoco acceso per bruciare le sterpaglie. Subito esauriti i 160 posti disponibili all'interno del Duomo per il contingentamento antiCovid, in tanti si sono acaclcati fuori dalla chiesa per stringersi intorno al feretro del parroco.

La bara appoggiata per terra con sopra la mantella viola da canonico, la bibbia e la stola, pochi fiori e tanti confratelli che hanno concelebrato il funerale. Ad officiare il vescovo Giovanni Nerbini insieme al suo precedessore Franco Agostinelli. La salma di don Provenzi è stata poi trasportata al cimitero della Misericordia.



Edizioni locali collegate: Prato

