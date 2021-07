04.07.2021 h 14:11 commenti

Una donna di 85 anni è la vittima numero 600 del Covid a Prato dove oggi ci sono solo due nuovi contagi

Il decesso avvenuto al Santo Stefano è stato l'unico in tutta la Toscana. Buone notizie dagli ospedali, i pazienti ricoverati in seguito all'infezione scendono sotto quota 100

Una donna di 85 anni residente a Prato e morta al Santo Stefano è la vittima pratese numero 600 del Covid da inizio pandemia. Quello dell'anziana è l'unico decesso segnalato oggi in Toscana, mentre nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 49, due dei quali a Prato, con la curva che torna quindi ad appiattirsi.

In tutta la regione sono stati eseguiti 5.689 tamponi molecolari e 5.990 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Il tasso sale all'1,2% se consideriamo solo le prime diagnosi.

Scendono sotto quota 100, invece i ricoverati nelle aree Covid dei vari ospedali toscani: oggi sono 95 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (2 in meno). L'età media dei 49 nuovi positivi odierni è di 32 anni circa.

