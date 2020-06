24.06.2020 h 11:06 commenti

Una classe della primaria Quinto Martini di Seano ha vinto il concorso nazionale "Grande!"

L'elaborato dei ragazzi della quinta B è stato riconosciuto il migliore dai giurati del premio promosso da Bper Banca. Al decimo posto si è piazzata la quarta B della Don Milani di Prato

La quinta B della scuola primaria Quinto Martini di Seano ha vinto il consorzo "Grande!" promosso da Bper Banca e riservato agli studenti delle ultime tre classi della scuola primaria. Un premio è andato anche alla quarta B della Don Milani di Prato, che si è piazzata al decimo posto nella graduatoria finale.

"Il progetto - si spiega in una nota della banca - si pone da sempre l’obiettivo di insegnare alcune nozioni basilari di economia ai bambini e di stimolarli all’apprendimento attraverso il gioco".

Nonostante la chiusura delle scuole, la partecipazione di insegnanti e ragazzi è stata positiva e in questi giorni sono stati assegnati i premi alle dieci classi che hanno realizzato gli elaborati più belli. I riconoscimenti, che consistono in forniture di materiale didattico, saranno consegnati alla riapertura delle scuole. La traccia del concorso di quest’anno era il Palazzo delle Meraviglie. I bambini potevano associare a ogni finestra dello stabile un’immagine rappresentativa e di valore: un racconto, un simbolo, un oggetto, un sentimento o un momento importante della loro vita. Alcuni elaborati sono stati consegnati in forma cartacea, ma c’è stata una risposta significativa anche sulla piattaforma online.

I sentimenti espressi dai bambini sono stati molto vari: la voglia di tornare in classe per riabbracciare i compagni, il valore della famiglia, dello sport e del tempo libero in compagnia degli amici. Alcune testimonianze molto toccanti sono arrivate da bambini che hanno raccontato per esempio il momento dell’adozione e della conoscenza con i propri genitori.