Una chitarra speciale per i Musei diocesani e una per il Comune

Sono state donate da Paoletti Guitars. Lo strumento opera d'arte regalato alla Diocesi rappresenta la copia della vetrata di Santa Maria Novella del Ghirlandaio dove la Madonna consegna la Sacra Cintola a San Tommaso. Quella dell'amministrazione comunale riporta il Gonfalone su un fondo di madreperla

Due nuove opere d'arte per la Galleria di palazzo comunale e per i Musei diocesani: Paoletti Guitars ha donato una chitarra al Comune realizzata in madreperla con il gonfalone e alla Diocesi una che rappresenta la copia della vetrata di Santa Maria Novella realizzata dal Ghirlandaio in cui la Madonna dona a San Tommaso la Sacra Cintola.

“Ho pensato – spiega Fabrizio Paoletti – di creare due chitarre su misura per la mia città scegliendo proprio i due simboli: lo stemma e la Sacra Cintola”.

Fino alla fine di settembre le due opere d'arte resteranno esposte nell' atrio del salone Consigliare per dare la possibilità alle tante delegazioni che in questi giorni saranno ospiti dell'amministrazione di ammirarle. “A Ottobre – spiega Bartoletti – esporremo la nostra chitarra nella biglietteria in modo da permettere a tutti, sia chi intraprende il percorso museale sia chi si affaccia soltanto, di ammirrare questo pezzo unico”.

Ancora da trovare, invece, la collocazione in Palazzo Comunale. “Siamo onorati – ha detto il sindaco – di esporre questa chitarra sia per la sua bellezza, sia perchè la Paletti Gutars è la fornitrice ufficiale di artisti di fama mondiale. Un orgoglio, quindi per noi avere un pezzo firmato da Paoletti”.

