27.11.2018 h 12:13 commenti

Una cena medievale a palazzo Datini per finanziare il film dedicato a Margherita

L'iniziativa è promossa dalla scuola di cinema Anna Magnani che ha promosso il crowfunding per poter realizzare la pellicola dedicata alla moglie del grande mercante pratese

Martina Guerrini

Un film dedicato a Margherita Datini nella forma della moderna fiction, ma accuratamente inserito nel suo contesto storico: a questo puntano gli organizzatori della cena che si svolgerà sabato 1 dicembre presso il Museo Datini di Prato. Realizzare il film attraverso il crowfunding è l’obiettivo che si pone la scuola di cinema Anna Magnani confidando sulla generosità e golosità dei pratesi.Margherita Bandini è la prima imprenditrice della storia, una donna che alla fine del Trecento, con saggezza e determinazione, seppe condurre l’amministrazione di una casa e di una famiglia che poi sono rimaste nella storia. Un compito molto difficile, visto che stiamo parlando del patrimonio del ricco mercante Francesco di pellicola dedicata alla moglie del grande mercante prateseMarco Datini. Il film ripercorrerà i momenti più importanti della sua vita, a partire dal suo arrivo al Canto del Porcellatico insieme al suo illustre marito. Qui, senza badare a spese, i coniugi Datini faranno ultimare i lavori della casa e progetteranno un giardino pieno di piante esotiche e rarità tali da costituire il fiore all’occhiello della città di Prato.Oltre a contribuire alla raccolta fondi, i partecipanti alla cena potranno gustare piatti della tradizione e dolci realizzati su ricette originali del 1300 e ripercorrere la vicenda della famiglia Datini con una lettura scenica in costume. Il narratore è Gabriele Marco Cecchi, autore della sceneggiatura del film. Margherita Datini è Francesca Cellini. Francesco di Marco Datini è Gabriele Tizzani. A sorpresa apparirà anche un frate, amico di Margherita, interpretato da Samuele Luca Cecchi. Appuntamento a partire dalle ore 20 presso il Museo Datini, in Via Ser Lapo Mazzei, 43. Info e prenotazioni : 0574 1663110 oppure scrivendo a: scuolacinemamagnani@gmail.com.