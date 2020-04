14.04.2020 h 19:06 commenti

Una canzone per la rinascita di Vaiano, l'idea di un giovane bancario

Andrea Bartoloni riprendendo la base di una famosa canzone di Pupo, ha scritto un inno al ritorno alla normalità quando gli stanzoni si riapriranno e al Cangione si tornerà a suonare e a fare festa

Sono passati 40 anni da quando Pupo cantava “ Firenze, Santa Maria Novella”, e in tempo di Coronavirus Andrea Bartoloni, vaianese d'adozione, ha riutilizzato la base di questa canzone per riscrivere “Vaiano in quarantena, fra realtà e speranza “ un inno al ritorno alla socialità, al lavoro e a alla normalità “Vaiano forte vedrai la tua ripresa perchè la gente non si è arresa, non ci sarnno più le mascherine e i bar asaranno aperti tutte le mattine”.Una canzoncina alterata, come la chiama Bartoloni che è nata nel gioro di dieci minuti una sera in cui tornando a casa dal lavoro il paese sembrava ancora più vuoto e desolato. “E' sicuramente un momento difficile quello che stiamo vivendo – spiega Bartoloni– ma bisogna dare un po' di speranza e di allegria. Lavoro a Firenze in banca dove in questo periodo si sento storie di vita molto pesanati e quando rientro a casa trovo vie deserte e silenzio, un panorama a cui non ero abituato e che un po' mi fa male e così ho deciso di reagire scrivendo una canzoncina allegra e spensierata”.Pochi minuti per sorridere ma anche per ritrovare un po' di buon umore e anche un salto a ritroso nel tempo, quando mangiare un gelato al cioccolato e andare alla stazione era un gesto normale, quasi banale.