Una borsa di studio e la scuola di formazione degli avvocati per ricordare Giannetto Guarducci

Due iniziative in ricordo del 'maestro di una intera generazione di penalisti' scomparso lo scorso marzo a 94 anni. Una vita di grande impegno professionale e di attenzione ai giovani avvocati ai quali dispensava lezioni e consigli e trasmetteva l'amore per la professione

L'avvocato Giannetto Guarducci, colonna dell'avvocatura pratese, protagonista di storiche pagine giudiziarie, continuerà a rappresentare un punto di riferimento per le giovani leve. A nove mesi dalla scomparsa ( leggi ), lo studio legale Guarducci, guidato dai figli Enrico e Andrea e dai due soci, Lorenzo Baldassini e Sandra Rosati, ha deciso di intitolare all'avvocato, 'maestro di una intera generazione di penalisti,' una borsa di studio che ogni anno premierà l'avvocato, tra quelli iscritti all'Ordine di Prato, che ha ottenuto il voto più alto all'esame di Stato. L'iniziativa, patrocinata dall'Ordine degli avvocati, ha l'obiettivo di ricordare la grandissima attenzione che Giannetto Guarducci aveva per i giovani che si affacciavano alla professione e che ha continuato a seguire negli anni dispensando lezioni e consigli e trasmettendo l'amore e il rispetto per il lavoro.La prima borsa di studio – valore mille euro – è stata consegnata all'avvocato Gabriele Agati, giovanissima promessa dello studio Giovannelli.Non è questa l'unica iniziativa per ricordare Giannetto Guarducci: la Camera penale di Prato ha infatti intitolato allo storico avvocato la scuola territoriale di formazione che promuove e gestisce l'attività formativa rivolta agli avvocati. Presidente della scuola è stato nominato Eugenio Zaffina; il comitato di gestione è formato dagli avvocati Federico Febbo, Elena Augustin, Gabriele Terranova, Alessandra Artese, Manuele Ciappi e Nicola Badiani.