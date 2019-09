10.09.2019 h 11:10 commenti

Una borraccia per ogni studente delle scuole pratesi: Comuni e Publiacqua stringono il patto "plastic free"

Con la prima campanella verranno distribuite quasi tremila contenitori in alluminio ai bambini delle prime elementari che potranno utilizzarla al posto delle bottigliette di plastica



Milleseicento borracce in alluminio distribuite nel Comune di Prato, tremila nel totale dei Comuni della Provincia ed un totale di dodicimila sul territorio di 44 dei Comuni serviti. E’ questo il grande piano che Publiacqua in collaborazione con le amministrazioni comunali ha messo in campo per portare l’acqua del rubinetto nelle scuole. Un’operazione, dal titolo “L’Acqua del Sindaco arriva nelle Scuole”, dalla forte valenza ambientale e che va nella direzione di un mondo sempre più “plastic free” unendo questo messaggio a quello che il gestore porta avanti da sempre promuovendo la bontà e sicurezza dell’acqua del pubblico acquedotto.

Insomma, più acqua del rubinetto vuol dire anche meno plastica e quindi rispetto per l’ambiente e per il futuro di questo pianeta di cui tutti, anche mutando le nostre piccole abitudini quotidiane, siamo chiamati a farci carico.

Da settembre, quindi, ogni bambino che inizierà il suo percorso scolastico avrà a disposizione una borraccia che, al pari di zaino e astuccio, potrà diventare uno strumento di “lavoro” quotidiano da utilizzare per avere sempre a disposizione, grazie anche ad un comodo moschettone, la propria acqua del rubinetto con cui dissetarsi. L'iniziativa sarà ripetuta ogni anno sempre per i bambiniche iniziano la prima elementare.

A presentare l’iniziativa sul territorio del Comune e della Provincia di Prato presenti il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore all’Istruzione Pubblica Ilaria Santi, i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio, Lorenzo Perra e Simone Barni, rispettivamente presidente e vicepresidente di Publiacqua.

Sulla provincia di Prato le borracce distribuite in totale sono 2.890 così divise per Comune: 45 Cantagallo, 150 Carmignano, 180 Montemurlo, 110 Poggio a Caiano, 1.600 Prato, 105 Vaiano e 70 Vernio.

Ad ogni scuola sarà poi distribuito un vademecum contenente consigli per la manutenzione degli impianti interni e per l’utilizzo delle borracce e informazioni generali su come leggere l’etichetta dell’acqua del rubinetto

L'operazione "Borraccia" si affianca ai fontanelli, che consentono di approvvigionarsi gratuitamente di acqua. A Prato, dove i fontanelli installati sono 9, i litri erogati nel 2018 sono oltre 5 milioni con oltre 3,3 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, non trasportate e non smaltite e quindi in circa 118 tonnellate di plastica (non prodotta, non trasportata e non smaltita) ed in circa 708 tonnellate di CO2 non immesse nell’ambiente.