Parrucche per pazienti oncologiche, anche una baby donatrice di 9 anni offre i suoi capelli

Il progetto è promosso da Parrucchiera Roberta e sta riscuotendo molto successo. Per donare bisogna tagliare la chioma di almeno 25 centimetri

Si chiama Ester e ha 9 anni la settantesima donatrice di capelli destinati a realizzare parrucche per le donne che si sono sottoposte a cicli di chemioterapia. In nove mesi da Parrucchiera Roberta di via Fiorentina, sono arrivate donne di tutte l’età, ma anche un uomo a cui va il primato del taglio più lungo di 30 centimetri, per contribuire al progetto “Contro il cancro metti la testa” promosso dalla Banca dei capelli.

“Non mi aspettavo un successo così massiccio – spiega Valentina Falchi titolare del negozio – la gente si presenta spontaneamente per fare la donazione, qualcuna porta anche trecce di capello che ha conservato dopo un taglio decisivo. E’ veramente un atto di amore donare i propri capelli, soprattutto per le donne”. Un taglio contagioso anche per chi non è a conoscenza del progetto, ma decide, su proposta di Valentina di aderire. “Una sforbiciata di 2 centimetri in più rispetto al taglio previsto – continua la parrucchiera – è una decisione sofferta per le donne, eppure quando propongo di farlo per raggiungere i 25 centimetri necessari per la donazione, tutte acconsentano”.

Per donare bisogna che i capelli siano naturali o colorati, non c’è limite di età. Il taglio deve essere diritto, la chioma infatti viene divisa in piccole trecce che poi vengono tagliate e imbustate in sacchetti trasparenti con il nome della donatrice. Toccherà a Banca dei capelli confezionare parrucche su misura per i pazienti che dopo la chemioterapia hanno perso i capelli. “Presto realizzeremo un book fotografico con tutte le donatrici – spiega Valentina – in modo da avere, ancora una volta, memoria della generosità di questi clienti”.



Edizioni locali collegate: Prato

