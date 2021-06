07.06.2021 h 15:11 commenti

Una app per le videolezioni vince il premio Eye: a realizzarla un gruppo di 17enni

StudyIt, ovvero “Studia e apprendi” è stata messa a punto da dieci studenti di Livi-Brunelleschi, Cicognini e Dagomari. L'idea nata prima dell'emergenza Covid

StudyIt, ovvero “Studia e apprendi”: l’idea di impresa sviluppata da 10 studenti di 17 anni delle scuole superiori pratesi è stata premiata nel teatro del Convitto Cicognini con il trofeo Eye 2020 Prato, organizzato da Artes.

La proposta imprenditoriale di Francesca Banci, Lavinia Buccarello, Gaia Bucciantini, Irene Gashi, Davide Giacomelli, Alessandro Paperini, Asia Risi, Alessia Romeo, Luciana Ye e Martina Zhang, studenti degli istituti Livi-Brunelleschi, Cicognini e Dagomari, è un’app di videolezioni per computer e cellulari.

“L’idea ci è venuta prima del Covid – spiega Gaia Bucciantini -, basandoci sulle difficoltà incontrate nella nostra quotidianità di studenti. Volevamo realizzare un’App efficiente per le ripetizioni. Poi con il lockdown, ci siamo accorti dei problemi dei sistemi online che utilizzavamo per la didattica a distanza. In base alla nostra esperienza diretta, abbiamo creato un’app che va “oltre”, con videolezioni efficaci, bacheche virtuali in cui i professori possono caricare riprese, grafica, mappe concettuali, non solo per le classi, ma anche per singoli studenti. Sarà un ottimo strumento per i ragazzi e i docenti”.

StudyIt è stata giudicata la miglior idea di impresa del 2020 da una giuria di esperti nel novembre scorso, ma per motivi sanitari non era stato ancora possibile consegnare ai vincitori il trofeo. Il Convitto Cicognini ha ospitato la cerimonia di premiazione con la consegna da parte di Costanza Malerba della borsa di studio di 2.000 euro dedicata alla memoria di Vittorio Malerba, ex studente dello stesso istituto.

I ragazzi vincitori possono anche seguire un percorso di mentoring con Artes per provare a sviluppare la loro idea di impresa.

Sono stati premiati con una menzione speciale assegnata dal voto dei social anche gli ideatori di "Freely Food", ristorante dove non paghi, ma mangi se guardi la pubblicità di Leonardo Bartolini, Marco Berrettari, Chiara Lastrucci, Morrison Yahon Mande e Michela Scarcelli, anche loro studenti del Brunelleschi, Cicognini e Dagomari. Tutti gli studenti saranno premiati con un omaggio offerto da Aqualaguna Firenze.

Il 9 giugno andrà in scena la “Giornata delle Idee Eye Prato” con la presentazione delle migliori idee di impresa degli studenti che hanno partecipato alla X edizione di Eye. In palio il Trofeo Eye 2021 Prato e la borsa di studio Vittorio Malerba dal valore di 3.000 euro. Previsto anche un premio speciale di 1.000 euro di Confartigianato Imprese Prato per l’idea d’impresa che più di altre sia a “dimensione artigiana”.