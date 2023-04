14.04.2023 h 17:16 commenti

Un workshop internazionale incentrato su Poggio a Caiano e tenuto da architetti provenienti da tutto il mondo

I lavori si aprono domani alle Scuderie medicee e proseguiranno per tutta la settimana suddivisi in quattro aree di interesse

l patrimonio paesaggistico di Poggio a Caiano diventa una caso di studio internazionale nel campo dell'architettura. Domani, sabato 15 aprile alle 11, verrà infatti inaugurato alle Scuderie Medicee il workshop "Beyond the Boundary. Nuovi scenari per il paesaggio dell'Area Medicea", che si terrà fino al prossimo 21 aprile ed è organizzato da Bodar Bottega d'Architettura e Mdu Architetti con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Poggio a Caiano.. Per sette giorni quindi, architetti provenienti da tutto il mondo terranno dibattiti e laboratori specifici per gli studenti e gli architetti under 35 iscritti al workshop per una riflessione e un'indagine sulle diverse tematiche che interessano il patrimonio storico e paesaggistico mediceo. Laboratori e dibattitti che si focalizzeranno quindi sul ridisegno di alcuni nodi strategici del comune di Poggio a Caiano e sulla loro trasformazione dentro un più esteso panorama di gestione e rigenerazione che dovrà riguardare l’intero sistema mediceo, per sviluppare ulteriormente le sue capacità attrattive.

Quattro le aree su cui i laboratori si concentreranno: il Parco di Bonistallo, in particolare nella porzione confinante con via Regina Margherita; il Ponte al Mulino sul torrente Ombrone; il sistema di spazi pubblici all'interno del centro abitato; infine, l'area della scuola elementare "Lorenzo il Magnifico" in via Ardengo Soffici 52.