31.03.2023 h 15:50 commenti

Un weekend per visitare le case museo di Prato, Vaiano e Seano

Domani e domenica porte aperte nelle residenze che hanno ospitato Francesco Datini, Leonetto Tintori, Agnolo Firenzuola, Filippo Sassetti e Quinto Martini

Anche cinque case museo pratesi prendono parte alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1° e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Obbiettivo dell’associazione, che mette in rete 95 case museo in 14 regioni italiane, è ancora una volta quello di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. In Italia sono oltre 100 le case museo italiane che apriranno le porte: Prato è presente con la Casa Museo Francesco Datini e la Casa Museo "Leonetto Tintori" (in località Figline); in provincia, il Museo della Badia di Vaiano - Casa Agnolo Firenzuola e il Museo Villa del Mulinaccio - Casa Filippo Sassetti entrambe a Vaiano, la Casa Studio Quinto Martini a Seano (Carmignano).

In particolare, la Casa Museo Francesco Datini (Prato) sarà aperta a ingresso libero domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13, mentre la Casa Museo "Leonetto Tintori" sarà aperta nella sola giornata di domenica in due distinte fasce orarie 10 – 13 e 15 - 18. La visita è esclusivamente guidata previa prenotazione (obbligatoria). Al termine della visita è prevista una breve dimostrazione sulla tecnica dell'affresco e un piccolo brindisi conviviale. Ingresso ridotto (gratuito per under 12).

A Vaiano, il Museo della Badia - Casa Agnolo Firenzuola propone una visita guidata gratuita sabato 1° e domenica 2 (ore 16:30, prenotazione consigliata). Inoltre, visita libera negli orari di apertura (orari: sabato ore 16-19 e domenica ore 10-12 e 16-19, prenotazione gradita). Alla Villa del Mulinaccio - Casa Filippo Sassetti, dalle ore 15 alle 19, sarà possibile visitare la mostra dedicata al pittore Piero Arrighini nato a Vaiano. Ingresso gratuito.

Alla Casa Studio Quinto Martini a Seano (Carmignano), visita guidata a ingresso gratuito dalle 9 alle 13 con ingresso ogni mezz’ora. La casa, acquistata dal Comune nel 2009, ospita dal 2016 la donazione fatta da parte degli eredi che si compone di 350 quadri e 852 sculture.

È possibile prenotare le visite collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per prenotare.