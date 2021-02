10.02.2021 h 10:47 commenti

Un webinar per parlare di scarti tessili, tra gli ospiti anche Massimo Giletti

Confartigianato organizza per il 12 febbraio l'incontro: "Economia circolare e gestione dei rifiuti tessili: siamo pronti?” per fare chiarezza sulle recenti disposizioni. Interverrà il direttore generale del ministero dell'ambiente

https://confartigianato.e-tile.tv/12febbraio2021/