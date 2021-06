24.06.2021 h 09:40 commenti

Un volo di tre metri con il motorino, ancora un incidente a Filettole

Una sedicenne è cascata in un campo, i compagni hanno tentato di soccorrerla senza aspettare l'arrivo del 118. Provvidenziale l'intervento di una residente. "Sono stata anche insultata"

Un volo di tre metri con il motorino ma senza conseguenza gravi. E' stata fortunata la sedicenne che, ieri sera 23 giugno, poco dopo le 23 è caduta dentro un campo mentre percorreva via di Filettole in direzione Cappuccini. Se l'è cavata con una frattura alla caviglia. I compagni hanno cercato di rimetterla in piedi per evitare l'arrivo della Municipale, provvidenziale l'intervento della proprietaria del terreno.

“Improvvisamente - spiega Cinzia Pieraccioli proprietaria del campo – ho sentito un gran rumore e degli urli. Sono uscita di casa e ho visto una trentina di ragazzini tutti nella mia proprietà che stavano cercando di rialzare e riportare sulla strada una compagna. Ovviamente ho intimato a tutti di fermarsi e aspettare i soccorsi, ma in cambio ho avuto insulti e male parole. Ho immediatamente chiamato i soccorsi che sono arrivati nel giro di pochissimo e hanno riportato un po' d'ordine.”

A preoccupare i residenti, ancora una volta, è la sicurezza della strada, sempre più trafficata dai ragazzini che la sera frequentano la zona della Fattoria verso Carteano. “E' andata bene – continua Pieraccioli – poteva rompersi la testa, aveva anche il casco slacciato, e per fortuna non c'era nessuno sotto. Detto questo, abbiamo fatto petizioni ma non è cambiato niente. Basterebbe mettere una protezione a bordo strada e soprattutto che i genitori di questi ragazzi fossero un po' più presenti”-.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la minorenne in codice giallo al Santo Stefano e una pattuglia della Municipale per i rilievi.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus