Un video per spiegare ai bambini di nidi e materne cos'è il coronavirus

L'iniziativa, anche in lingua cinese, è stata realizzata dalle maestre della scuola dell'infanzia Galilei. Con un linguaggio semplice si spiegano i sintomi e come mai è stato deciso di chiudere le scuole

“Che cos'è il coronavirus?” Una domanda che , almeno una volta in questi giorni, i genitori si sono sentiti fare dai figli. Ma la risposta non è così facile da dare, soprattutto se i bambini non sono ancora in età scolare. E così le maestre del nido Galilei hanno pensato di realizzare un video per venire in aiuto alle famiglie, e anche ai piccoli che probabilmente stanno perdendo il ritmo della quotidianità, data anche dalla frequenza di nidi e materne.Protagoniste del breve filmato sono due maestre dei servizi educativi comunali, che utilizzano un linguaggio semplice, non medico e comprensibile alla fascia 0-6 anni. Questo serve per spiegare che il virus provoca febbre e tosse e che diffondendosi più facilmente e velocemente di una normale influenza è preferibile rimanere a casa. Inoltre vengono ribadite le regole di igiene da seguire, come soffiarsi il naso su fazzoletti monouso, tossire nei gomiti e farsi lavare i giochi.“Il video è l'occasione - afferma l'assessore all'Istruzione Pubblica Ilaria Santi- per tranquillizzare i più piccoli, che in questi giorni vedono le loro abitudini cambiate e per i quali non è possibile attivare la didattica a distanza. La scuola rappresenta una parte importante del tessuto sociale e ci tengo a ringraziare tutto il personale educativo e ausiliario che in questo momento di difficoltà sta sfruttando il tempo della sospensione delle attività per igienizzare, sistemare e riordinare gli spazi e renderli accoglienti e sicuri."Il video, realizzato anche in lingua cinese, contiene l'augurio delle maestre alla ripresa dell'anno scolastico il prima possibile.Infine il Comune di Prato ha attivato una mail alla quale i bambini di tutte le età e di ogni grado scolastico possono inviare disegni, storie e immagini realizzati durante questo periodo: infanzia@comune.prato.it