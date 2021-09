09.09.2021 h 13:26 commenti

Un video musicale per raccontare la vita di Maddalena de' Pazzi, la santa di Montemurlo

Appuntamento venerdì sera a villa Giamari per la presentazione del video musicale "Gesù dolce amore" realizzato dal gruppo CasaBlu19

Nel parco di Villa Giamari a Montemurlo, domani sera, venerdì 10 settembre, alle 21.15, si svolgerà l'iniziativa ’Caterina al Parugiano’ con la presentazione del video musicale ’Gesù dolce amore’, realizzato dal gruppo CasaBlu19 in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Maddalena de’ Pazzi di Bagnolo e con il patrocinio del Comune di Montemurlo. Il brano è stato composto durante il primo lockdown del marzo 2020 ed stato cantato a distanza dai giovani della parrocchia di Bagnolo. Poi, la scorsa primavera alcune ragazze del catechismo si sono recate a Villa Parugiano, il luogo dei lunghi soggiorni estivi di Caterina, la futura Santa Maria Maddalena, ed hanno registrato il video che sarà presentato domani sera. Le ragazze hanno indossato i costumi d’epoca forniti dal gruppo storico di Montemurlo: « La canzone “Gesù dolce amore” fa rivivere la santa e la sua storia attraverso le sue stesse parole. - spiega Veronica Brigandi del gruppo CasaBlu19, che ha anche realizzato il video – Nel video, inoltre, facciamo conoscere aspetti meno noti, ma assolutamente reali, della vita della santa come il suo amore per l'istruzione delle giovani contadine del luogo, che Caterina era abituale riunire nella villa, insegnando loro a leggere e scrivere». Soddisfazione dell'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero che dice:« Una bella iniziativa che fa avvicinare i più giovani alla figura e la storia di un'illustre montemurlese e promuove il territorio, in particolare Villa Parugiano, come scrigno di ricchezze artistiche e culturali, che meritano di essere conosciute ed approfondite».L'ingresso è libero e gratuito, obbligatoria la prenotazione: cell. 366 4164009 email: veronica.brigandi@gmail.com