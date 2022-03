14.03.2022 h 14:03 commenti

Un uovo sospeso per sostenere Ant e l'associazione Prato aiuta Prato

Seconda edizione promossa dalla Fondazione Assistenza Nazionale Tumori a cui va il ricavato della vendita, mentre le uova saranno destinate alle famiglie che l'associazione, con sede a San Giusto, segue dall'inizio della pandemia

Seconda edizione di "L' uovo sospeso", iniziativa proposta da Ant per la raccolta di fondi destinati alle cure oncologiche, ma anche alle famiglie seguite dall'associazione Prato aiuta Prato. "Un moltiplicatore di solidarietà - ha spiegato Fabrizio Sperandini delegato Prato e Pistoia - il ricavato dell' acquisto viene devoluto ad Ant, mentre l'uovo all'associazione che lo consegnerà alle famiglie che in questo periodo sta seguendo. Faccio appello anche agli imprenditori a fare propria questa iniziativa".

Il contributo minimo è di 15 euro, il costo di mezza giornata di cure sostenute da Ant, le uova si possono acquistare scrivendo alla mail delegazione.prato.pistoia@ant.it oppure contattando il numero 3451562312. "I fondi raccolti - ha sottolineato Sperandini - verranno utilizzati inanzittutto per finanziare le visite di prevenzione, poi per sostenere le cure domiciliari che sono aumentate dopo la pandemia e infine per pagare il personale".

Ant coglie l'occasione anche per lanciare un appello a chi volesse diventare volontario: servono persone per le attività di segreteria e per alternarsi ai banchini per la vendita.

Lo scorso anno le 150 uova sono state destinate alla mensa La Pira, quest'anno a Prato aiuta Prato, associazione nata durante la pandemia con sede a San Giusto. "Le famiglie che sosteniamo - ha spiegato il presidente Carlo Stolfi - attualmente sono 700 , portiamo loro la spesa e generi di prima necessità. Molte sono numerose con minori a carico. A loro vorremmo regalare le uova di Pasqua".

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Prato: "L'uovo sospeso - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - permette un doppio aiuto; da una parte Ant che sostiene i malati oncologici, dall' altra le famiglie seguite da Prato aiuta Prato. Un lavoro importante per la tenuta sociale e sanitaria del territorio".