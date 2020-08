29.08.2020 h 09:25 commenti

Un uomo e una donna investiti da un'auto in via del Guado, portati all'ospedale in codice giallo

L'incidente è avvenuto ieri sera. I due pedoni stavano attraversando la strada quando è sopraggiunta la macchina che li ha presi in pieno

Incidente stradale in via del Guado. Due persone, una donna di 74 anni e un uomo di 68, entrambi italiani, sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Prato in codice giallo dalle ambulanze inviate dal 118. E' successo qualche minuto prima delle 22 di ieri, venerdì 28 agosto. Alla guida dell'auto un uomo di 39 anni, di origine cinese. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica dell'incidente. Il punto in cui sono stati investiti i due pedoni è in prossimità delle strisce.



