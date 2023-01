Dalla home page è possibile effettuare direttamente una 'ricerca libera' e veloce, digitando una o più parole chiave (titolo, autore, etc) e cliccando sulla lente d'ingrandimento. La 'Ricerca avanzata' consente invece di delimitare più precisamente la ricerca attraverso campi specifici, in modo tale da offrire immediatamente all'utente la possibilità di raffinarla.

Ogni materiale, che sia un libro, un film o altro, è dotato di una scheda di dettaglio con la copertina del libro o l'icona della tipologia del materiale, affiancata dalle informazioni essenziali, il salvataggio tra i preferiti e la condivisione sui principali social. Sono presenti anche i tab sul libro o sull'autrice-autore che permettono di cercare altro materiale disponibile sulla biblioteca digitale MediaLibraryOnline e in archivi online come Google books, Wikipedia, Anobii o WorldCat.

Dal menu nella testata si accede alla sezione Biblioteche: qui una mappa dinamica presenta la geolocalizzazione di tutte le biblioteche del Sistema ed è inoltre possibile ricercare una o più biblioteche afferenti ad una specifica area. Cliccando su ciascuna, è possibile accedere direttamente al catalogo online della biblioteca che ci interessa, dalla Biblioteca Lazzerini alla Biblioteca Roncioniana, passando per le biblioteche specializzate, anche questi completamente rinnovati nella propria veste grafica.

Sulla home page del catalogo collettivo e per tutte le biblioteche comunali è possibile poi esplorare vetrine dinamiche con le novità e i titoli più richiesti in prestito. Il nuovo catalogo online offre inoltre la possibilità di creare percorsi di lettura per le biblioteche pubbliche e scaffali virtuali per materiali da consigliare al pubblico su un argomento particolare.

Area Utente Online per le biblioteche comunali

Gli utenti delle biblioteche comunali possono accedere direttamente dal portale alla propria area Utente Online e autenticarsi con le solite credenziali ricevute in biblioteca.

Una bacheca illustra in modo immediato la situazione di prestiti e il quadro completo delle scadenze - prestiti in ritardo, prenotazioni disponibili o in attesa, materiali in lettura/visione - e permette all'utente di gestire in autonomia le proprie prenotazioni.

È inoltre possibile consultare lo storico dei prestiti effettuati negli anni nelle varie biblioteche in cui si è iscritti. Si possono selezionare i propri libri preferiti e salvare i risultati delle proprie ricerche, richiamarli in qualsiasi momento nella propria area riservata, condividerli tramite i social media.