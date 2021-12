17.12.2021 h 18:30 commenti

Un Tullio d'Oro versione artistica, per l'edizione 2021

Assegnato al pittore Andrea Martinelli, nel corso della serata consegnate anche le borse di studio ai diplomati del 2021

Un Tullio d'Oro artistico quello assegnato dall'associazione ex allievi del Buzzi per il 2021. La statuetta è stata consegnta al pittore Andrea Martinelli con la motivazione:“Le sue mani non dipingono solo volti ma storie, ogni suo tratto sembra portare con sé una parte di vita. Quasi come una necessità primaria, il suo scrigno lavorativo è nel cuore della città di Prato, sinonimo di un profondo attaccamento alle sue radici”.Durante la cerimonia, che si è tenuta ieri sera 16 dicembre nel salone di palazzo comunale, sono state assegnate anche sei borse di studio ai ragazzi più meritevoli che si sono diplomati a luglio scorso: Elisa Nunziati, Martina Chiaramonti, Alessia Guarnieri, Ettore Mungai, Giulia Rossi, Alessandro Rojas Fabian.