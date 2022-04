01.04.2022 h 15:34 commenti

Un treno di aiuti alimentari e medicinali per l'Ucraina partirà dall'Interporto di Prato

Sarà il Comune a coordinarlo con la Protezione civile. L'annuncio dato durante i lavori della commissione consiliare 5. Una parte degli alimenti sarà acquistata anche con i fondi del Comitato pro emergenza. In città sono circa 350 i profughi già accolti

Un treno di quindici vagoni, carico di derrate alimentari e medicinali destinati ai profughi ucraini, partirà i prossimi giorni dall'Interporto di Prato con destinazione il confine tra Ucraina e Polonia. Il coordinamento è affidato al Comune di Prato tramite la Protezione Civile, anche se gli aiuti arriveranno da tutta la Toscana. L'annuncio è stato dato oggi 1 aprile durante la riunione della commissione consiliare 5, convocata proprio per fare il punto sugli aiuti ai profughi ucraini.

"Sarà un viaggio - ha spiegato in commissione Simone Faggi delegato per il sindaco - il cui costo è a carico delle ferrovie statali di tutti i Paesi attraversati. La lista della merce necessaria è arrivata direttamente dal governo ucraino. Una parte degli alimenti sarà acquistata anche con i fondi del Comitato pro emergenza Città di Prato".

Un conto corrente, sul quale sono affluite le donazioni dei pratesi, che per ora ammonta a 18.750 euro a cui vanno aggiunti 4 mila euro già utilizzati per pagare un alloggio a sette persone che, non avendo il green pass, non potevano trovare accoglienza negli alberghi. Il Comitato ha fatto la scelta di non raccogliere alimenti e vestiti e di puntare tutto sui fondi. Restano comunque a disposizione altri 50mila euro come fondo di riserva.

"Nei prossimi giorni - ha spiegato Marcello Ramalli delegato protezione civile - faremo una massiccia campagna di sensibilizzazione per trovare ulteriori risorse".

In commissione Faggi ha anche dato alcuni numeri dell'accoglienza dei profughi in città: dall'inizio della guerra sono arrivati a Prato 350 persone, durante l'emergenza profughi del Nord Africa al massimo gli ospiti sul territorio erano stati mille. Per quanto riguarda, invece, l'accoglienza familiare, Faggi ha spiegato che il Governo ha messo a disposizione di chi accoglie un contributo di 300 euro trimestrali, ma mancano ancora gli applicativi, mentre il Comune può fornire pacchi spesa a chi lo richiede .

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus