Un terzo delle famiglie pratesi ancora non ha ricevuto le mascherine della Regione, ecco perché

Il tema discusso ieri nella riunione delle Commissioni 3 e 4. Quelle distribuite sono le chirurgiche e non quelle bianche "made in Toscana" consegnate dalle farmacie. Belgiorno: "Da Rossi solo uno spot elettorale"

Ad oggi il Comune ha distribuito a circa due terzi delle famiglie pratesi le mascherine del cosiddetto "secondo giro", dopo il primo effettuato le scorse settimane e che ha recapitato in tutte le case una confezione da cinque mascherine. Il dato è emerso ieri, 6 maggio, durante la riunione congiunta delle Commissioni 3 e 4. Durante i lavori è emerso anche che le mascherine distribuite sono quelle del tipo chirurgico e non quelle "made in Toscana" che la Regione ha dato alle farmacie e ai supermercati. E' stato lo stesso sindaco Matteo Biffoni a chiarire il punto, sollecitato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno che ora, però, attacca, non tanto il Comune, quanto la Regione: "Condivido la scelta di non distribuire le mascherine bianche ma di portare nelle case quelle chirurgiche, sicuramente più sicure - dice Belgiorno -. Però il governatore Rossi più volte sulla stampa locale-nazione ha dichiarato che avrebbe distribuito 1,5 – 2 milioni di mascherine al giorno per i toscani. Invece scopriamo che sono finite. Le parole di Rossi sono state soltanto uno spot elettorale in vista delle regionali. E' bene che i cittadini pratesi siano informati della situazione, ricevo decine di chiamate al giorno per chiedermi quando il Comune passerà a consegnarle".

In effetti al momento la distribuzione al terzo restante di famiglie è praticamente ferma. Per ora sono state utilizzate le mascherine chirurgiche date dalla Regione attraverso la Protezione civile (diverse da quelle bianche delle farmacia), alle quali si sono aggiunte quelle di alcune donazioni. "Stiamo attendendo - spiega Sergio Brachi, responsabile della Protezione civile comunale - altre 150mila mascherine chirurgiche donate dalla Cina. Una parte di queste sono in Dogana a Bologna in attesa di essere sdoganate, le altre ancora a Pechino che attendono di essere spedite. Con queste, e le altre in arrivo dalla Regione, contiamo di completare la consegna".

Il motivo per cui il Comune non ha voluto le mascherine bianche lo ha spiegato in Commissione lo stesso sindaco: "Avendo iniziato a distribuire le chirurgiche - dice Matteo Biffoni - ci è sembrato giusto fare avere alle famiglie pratesi lo stesso tipo e non fare differenze".