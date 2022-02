08.02.2022 h 12:54 commenti

Un terzo dei ragazzini pratesi tra 11 e 13 anni accede a siti porno, uno su cinque ha ricevuto video violenti

L'indagine ha coinvolto 2.500 ragazzi delle elementari e medie di sette istituti comprensivi del territorio e dell’istituto tecnico-professionale Datini

Il 31% dei ragazzi pratesi fra gli 11 e i 13 anni accede ai siti pornografici, il 22% ammette di aver ricevuto e visto contenuti estremamente violenti (abusi, torture e sevizie su adulti, bambini o animali) tramite la messaggistica istantanea in generale. Il 19% è entrato in contatto con aree tematiche di discussione (gruppi di messaggistica o pagine social) in cui si incitava a comportamenti violenti o lesivi per la persona, riguardo ai disturbi alimentari, pratiche autolesioniste, incitazione alla violenza verso gli affetti, discriminazione verso categorie di minoranza. Al 16% è stato proposto, da parte di uno sconosciuto online, la possibilità di avere una ricompensa in denaro (su PayPal, credito telefonico o crediti nei giochi) in cambio di foto o video.

Il quadro è stato scattato dalla cooperativa Servizi Educazione Digitale (Sed), attraverso il progetto Cyber Education realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Dati che sono stati pubblicati in occasione della Giornata internazionale per la sicurezza on line celebrata oggi, 8 febbraio. I risultati evidenziano anche come il 56% degli studenti intervistati dichiara di fare la conoscenza con nuove persone attraverso le chat, quindi non chiedendo l’amicizia tramite social ma conversando direttamente con le apposite app, attraverso la frequentazione di gruppi, contatti o direct a disposizione nei social più usati. Il 43% degli intervistati è realmente preoccupato per eventi vissuti attraverso la rete come offese, richieste inadeguate da sconosciuti o contenuti estremamente violenti inviati attraverso le chat.

L'indagine ha coinvolto 2.500 ragazzi delle elementari e medie di sette istituti comprensivi del territorio - Lippi, Malaparte, Primo Levi, Convenevole, Bartolini di Vaiano, Pertini di Vernio, Mazzei a Poggio a Caiano - e l’istituto tecnico-professionale Datini.

Il team di esperti, formato dagli psicologi Francesco Brizzi, Francesco Pagnini e Valentina Magrini con l’educatrice digitale, Francesca Morelli , per ora ha elaborato 750 questionari. “La nostra è un’attività educativa specifica che affronta in modo innovativo il contesto digitale in tutte le sue forme - sottolinea Francesco Brizzi - Siamo inoltre gli unici soggetti a svolgere sul territorio un’attività approfondita di monitoraggio, fondamentale per affrontare un fenomeno che peraltro è in continua evoluzione”.

Il progetto Cyber Education comprende attività formative diversificate a seconda dell’età

con laboratori per la prevenzione al bullismo e cyberbullismo (seconde medie), incontri sull’identità digitale e la cittadinanza digitale (educazione civica per le terze medie), attività per la prevenzione del cyberbullismo e dipendenza da online gaming (quinte elementari), un percorso - per le prime classi del Datini - orientato alla prevenzione della discriminazione provocata dagli stereotipi creati sui social come Instagram e tik tok. Il progetto coinvolge anche i genitori e prevede un corso di formazione specifico dedicato ai docenti che fanno parte dei team di prevenzione al cyberbullismo di ogni scuola. Un intervento a tappeto, dunque, che attraverso 500 ore di lavoro frontale degli esperti nelle scuole, arriva a coinvolgere circa 4000 soggetti tra studenti, genitori e docenti.

“Questo progetto costituisce una iniziativa preziosa di attenzione a una problematica educativa che sta emergendo in maniera preoccupante - mette in evidenza Franco Bini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio - La scelta di campo della Fondazione in questa fase è del resto proprio quella di mettere al primo posto il sostegno alle iniziative per l’educazione e la formazione dei giovani”.

Il finanziamento della Fondazione ha permesso di sviluppare un software per la raccolta, immagazzinamento ed analisi dei dati messo a punto dall’ingegner Lorenzo Berti e Cyber.net di Prato.

