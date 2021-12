09.12.2021 h 21:50 commenti

Un taxi speciale recupera gli automobilisti ubriachi e le loro auto, ecco come

Massimo Marcucci, tassista di Poggio a Caiano, realizza il suo progetto anti stragi del sabato sera. La svolta con il decreto Sviluppo del 2017

(e.b.)

Più forte di ogni incertezza normativa e più determinato del legislatore nel voler salvare i nostri ragazzi dalle cosiddette stragi del sabato sera. Il tassista Massimo Marcucci di Poggio a Caiano è riuscito a realizzare il suo progetto di soccorso che permette di recuperare chi alza troppo il gomito, nonostante debba guidare, insieme alla sua auto.Un pensiero fisso a cui ha lavorato da molti anni per tradurlo in realtà alla ricerca di una formula normativa adeguata. La svolta è arrivata con il decreto Sviluppo del 2017. Da qui il cammino è stato in discesa. Marcucci ha quindi comprato il carrello su cui far salire le auto dei clienti da recuperare da trainare con il taxi. Poi ha atteso con pazienza la fine del lungo periodo Covid che ha quasi azzerato ogni attività. Infine è sceso in pista.Le chiamate stanno arrivando, sopratutto nel fine settimana e da Firenze: “Mi hanno chiamato da San Frediano, il Tnx, l’Otel. - racconta Marcucci- Sono persone che si rendono conto di non poter guidare perché hanno bevuto troppo. Per evitare di perdere la patente, o peggio, la vita, preferiscono affidarsi a me sapendo che così facendo recupereranno anche la propria macchina”. Il costo del servizio dipende ovviamente dalla distanza ma si aggira attorno a un centinaio di euro. Diviso tra più persone, non è una cifra impossibile e comunque è incommensurabilmente inferiore al costo e al disagio che comportano la perdita della patente, e a maggior ragione, ai danni di un eventuale incidente. “Sono molto felice di aver realizzato questo progetto. - prosegue Marcucci - Ogni lunedì, aprendo il giornale, stavo male di fronte a tutti quei tragici incidenti. Ho sentito che dovevo fare qualcosa e non mi sono arreso fino a che non ci sono riuscito, nonostante all'inizio i vuoti normativi e la burocrazia non mi aiutassero. Oggi sono davvero contento di offrire questo servizio perché permette ai ragazzi di divertirsi in sicurezza e ai loro genitori di dormire tranquilli. Perdere la patente significa spesso avere problemi con il lavoro. Essere coinvolti in incidenti è ancora più pericoloso per la propria incolumità e per quella degli altri. Con questo carrello quindi, aiuto le persone, evito loro incidenti e problemi e allo stesso tempo lavoro. E’ una soluzione semplice per tutti”.